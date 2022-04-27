«Рома» хочет сохранить Мхитаряна, футболист не против остаться, но переговоры зашли в тупик

Итальянская «Рома» планирует переподписать контракт с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном.

По информации журналиста Николо Скиры, сам футболист также не прочь остаться в Риме, однако стороны никак не могут договорить по поводу срока нового соглашения. Игрок запрашивает двухлетний контракт, тогда как клуб настроен предложить Генриху вариант по схеме «1+1».

Обе стороны уже заявили, что обязательно придут к согласию и продолжат сотрудничество.

Напомним, в текущем сезоне 33-летний армянин провел 42 матча во всех клубных турнирах, в которых забил пять мячей.