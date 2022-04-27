Альбиоль - о матче с «Ливерпулем»: Самое главное - сохранять хладнокровие в решающих моментах

Защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль поделился ожиданиями от первого матча против «Ливерпуля» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

«Самое главное - сохранять хладнокровие в решающих моментах. У нас были хорошие и плохие дни, но важно быть хладнокровными и едиными, когда успех может ускользнуть», - приводит слова футболиста Diario AS.

Встреча между командами состоится сегодня, 27 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с поляком Милошом Марчиняком.

Во второй полуфинальной паре сражаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый матч между клубами завершился победой «горожан» со счетом 4:3.