«Лейпциг» может продлить контракт с Тедеско

«РБ Лейпциг» участвует в переговорах с действующим главным тренером команды Доменико Тедеско о продлении соглашения.

Об сообщает Bild.

По словам источника, представители клуба уже сообщили специалисту о своем желании продлить сотрудничество на долгосрочную перспективу. Однако стороны договорились не обсуждать тему контракта по окончании сезона и вернуться к переговорам следующим летом.

Тедеско возглавил клуб в декабре прошлого года. Под его руководством команда провела 24 матча, из которых в 16 были одержаны победы, 5 раз команда сыграла вничью и четырежды проиграла.

«Быки» идут на четвертом месте в немецкой Бундеслиге с 54 очками. В национальном Кубке клуб вышел в финал турнира. Кроме того, «Ред Булл» добрался до полуфинала Лиги Европы, в котором сыграет с шотландским «Рейнджерс».