Каррера назвал Ананидзе великим футболистом

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на решение бывшего полузащитника красно-белых Джано Ананидзе завершить карьеру.

«Мне очень жаль, что он завершил карьеру. Джано - великий футболист, большой талант, но прежде всего серьезный профессионал и великий человек, возможно, он добился меньшего успеха, чем заслуживает!» - приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Ананидзе является воспитанников спартаковской школы. За основную команду красно-белых атакующий полузащитник провел 146 матчей, в которых отметился 16 голами и 17 голевыми передачами. Вместе с клубом он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны.

В настоящее время Джано является футболистом батумского «Динамо». В нынешнем сезоне он сыграл пять матчей в чемпионате Грузии и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт с командой рассчитан до 30 декабря 2022 года.