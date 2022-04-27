Капитан «Манчестер Юнайтед» рискует пропустить остаток сезона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оказался в лазарете. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, англичанин может пропустить остаток сезона из-за травмы колена. На его восстановление уйдет несколько недель.

В нынешнем сезоне АПЛ 29-летний футболист провел 28 матчей и забил один гол. Кроме того, он шесть раз выходил на поле в матчах Лиги чемпионов и также забил один гол.

Что касается «МЮ», то до конца нынешней кампании «красные дьяволы» проведут четыре матча. Все – в Премьер-лиге. Последняя игра состоится 22 мая против «Кристал Пэлас».