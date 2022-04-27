Зинченко - о победе над «Реалом»: Можно контролировать матч, но потом они вдруг забивают

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко дал комментарий после победы над мадридским «Реалом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«На этой стадии турнира ни на минуту нельзя расслабляться, особенно играя с «Реалом». Можно сколько угодно контролировать ход матча, но потом они вдруг реализуют свой момент», - приводит слова Зинченко Manchester Evening News.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба, в составе которого отличились Кевин Де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва. Испанская команда ответила дублем Карима Бензема и Жуниора Винисиуса.

Отметим, что Де Брюйне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

Ответный матч пройдет 4 мая в Мадриде.