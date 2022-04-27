Экс-игрок сборной Франции Ротен считает, что Бензема пока не заслужил получить «Золотой мяч»

Бывший игрок сборной Франции Жером Ротен поставил под сомнение то, что нападающий «Реала» Карим Бензема уже заслужил получить «Золотой мяч» по ходу этого сезона.

«В настоящее время игроки получают «Золотой мяч» за завоевание значимых трофеев. До результатов Лиги чемпионов еще далеко. Если «Сити» выиграет турнир, будем ли мы продолжать говорить, что дорога к «Золотому мячу» для Бензема уже проложена?

Кевин Де Брюйне тоже исключительный игрок. В этом году он может стать чемпионом Англии и выиграть Лигу чемпионов. Если это произойдет, будем ли мы по-прежнему говорить о Бензема?», — цитирует Ротена RMC Sport.

В текущем сезоне Бензема забил 41 гол во всех турнирах и отдал 13 результативных передач при 41 проведенной игре за «королевский клуб».