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Бензема объяснил, почему он решил пробить пенальти «Манчестер Сити» паненкой в полуфинале ЛЧ

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «горожан».
27 апреля 2022 22:38
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Реала» Карим Бензема объяснил свое решение исполнить пенальти в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:4) нестандартным образом - паненкой.

В этой встрече француз оформил дубль.

«Все вратари уже изучили мою манеру бить пенальти, так что пришлось что-то придумывать. Мой пенальти в матче с «Манчестер Сити» был хладнокровным», - цитирует нападающего BT Sport.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Бензема забил 14 мячей и отдал один голевой пас в десяти играх.

Отметим, что Де Брейне забил самый ранний мяч в истории полуфиналов Лиги чемпионов, поразив ворота мадридцев уже на второй минуте, а Бензема впервые в своей карьере преодолел отметку в 40 голов за сезон.

источник: BT Sport
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