Роджерс - перед матчем с «Ромой»: «Моуринью - один из величайших тренеров поколения

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от первого матча против «Ромы» в рамках полуфинала Лиги конференций.

«Чтобы выйти в финал, нам придется очень сильно потрудиться. У «Ромы» есть выдающийся тренер и фантастические игроки, так что мы должны быть на высоте. Моуринью один из величайших тренеров, ему нечего доказывать кому-либо. Он победитель», - приводит слова специалиста Football Italia.

Матч «Лестер» - «Рома» состоится завтра, 28 апреля, на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Сорро из Испании.

Во второй полуфинальной паре сразятся нидерландский «Фейенорд» и французский «Марсель».