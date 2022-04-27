Кроос - о доминировании «Баварии» в Бундеслиге: Дело не только в их деньгах

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мыслями относительно завоевания «Баварии» десятого чемпионства кряду в Бундеслиге. Хавбек уверен, что мюнхенцы побеждают не только из-за больших финансовых возможностей.

«Команды должны стать более стабильными. Такие клубы, как «Боруссия» или «Лейпциг», вполне способны бороться с «Баварией», но им не хватает стабильности. Дело не только в деньгах.

«Боруссия Дортмунд» теряет очки в матчах с командами, у которых не так много денег. В последние два-три сезона «Бавария» постоянно давала им шансы, но ими никто не воспользовался. Так что дело не всегда в мюнхенцах», — сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

В минувшие выходные «Бавария» выиграла чемпионат Германии в рекордный десятый раз подряд. Она является лидером по этому показателю среди всех топ-клубов Европы.