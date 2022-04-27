Жозе Моуриньо - о матче с «Лестером»: В полуфиналах еврокубков шансы всегда 50 на 50

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального поединка Лиги конференций против «Лестера»,

«Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в чемпионате, в отличие от нас, если мы хотим выйти в Лигу Европы. Поскольку мы все еще можем занять с 5-го по 8-е место в Серии А. Это непростой момент, но мы полны мотивации.

Я много раз доходил до полуфинальной стадии еврокубков, и сейчас могу сказать, что, независимо от имен и потенциалов команд, шансы всегда 50 на 50», - приводит слова португальского специалиста Fooyball Italia.

Напомним, первая встреча пройдет 28 апреля в Англии. Начало в 22.00 по московскому времени.

Ответный матч состоится в Риме 5 мая.

После 34 матчей «Рома» с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.