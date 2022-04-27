«Интер» проиграл «Болонье» и упустил возможность возглавить Серию А

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии миланский «Интер» на выезде уступил «Болонье». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник «нерадзурри» Иван Перишич. Хозяева отыгрались на 28-й минуте усилиями форварда Марко Арнаутовича. Победу же «Болонье» на 82-й минуте принес нападающий Никола Сансоне.

Таким образом, команда Симоне Индзаги с 72 очками осталась на второй позиции Серии А. Подопечные Синиши Михайловича располагаются на 13-й строчке, имея в своем активе 42 очка.

В следующем туре «Интер» отправится в гости к «Удинезе», а «Болонья» сыграет на выезде с «Ромой». Обе встречи состоятся 1 мая.