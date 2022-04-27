«Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Торино», команды забили восемь голов на двоих

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» состоялся перенесенный матч 20-го тура итальянской серии А между «Аталантой» и «Торино». В матче зафиксирована ничья со счетом 4:4.

В составе хозяев забитыми голами отметились Луис Муриэль (18, 84-я минута), Мартен Де Рон (23) и Марио Пашалич (78). У гостей отличились Антонио Санабриа (4) и Саша Лукич (36, 63). Еще один мяч был забит Ремо Фройлером в собственные ворота на 68-й минуте.

Российский полузащитник Алексей Миранчук весь матч провел на скамейке запасных.

Таким образом, подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 55 очков и идут на восьмом месте в турнирной таблице, в активе «Торино» 11-я строчка и 42 балла.

Следующий матч «Аталанта» сыграет 2 мая дома против «Салернитаны», а «Торино» поедет в гости к «Эмполи» днем раньше.

Серия А

20-й тур

«Аталанта» (Бергамо) - «Торино» (Турин) 4:4

Голы: Муриэль 18, 44, Де Рон 23, Пашалич 78, - Санабриа 4, Лукич 36, 63, Фройлер (68, аг).

«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Паломино, Гимшити (Толои, 46), Скальвини (Демирал, 68), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 68), Пессина (Бога, 68), Сапата (Малиновский, 78), Муриэль.

«Торино»: Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Бремер, Зима (Джиджи, 84), Айна, Прат (Сек, 85), Лукич, Риччи (Побега, 59), Пьяца (Брекало, 31), Санабрия (Пеллегри, 85).

Предупреждения:

Фройлер (35), Лукич (52), Пашалич (69), Зима (83).