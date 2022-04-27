«Вулверхэмптон» ведет переговоры с переходом форварда «Валенсии» Гедеша

«Вулверхэмптон» рассматривает возможность предстоящим летом подписать контракт с форвардом «Валенсии» Гонсало Гедешем.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам источника, боссы «волков» рассматривают вариант приобретения 25-летнего португальца. Трансфер может обойтись около 18 миллионов евро, так как контракт Гонсало с «Валенсией» истекает в следующем году.

В нынешнем сезоне Гедеш провел 31 матч за «Валенсию» в Ла Лиге, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач с партнером.

Рыночная стоимость нападающего составляет 40 миллионов евро по данным Transfermarkt.