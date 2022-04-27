«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличился форвард Садьо Мане (55-я минута), а также один мяч в свои ворота отправил защитник «Желтой субмарины» Первис Эступиньян (53-я).

Ответная игра между командами состоится 3 мая в Испании.

Напомним, что во второй полуфинальной паре противостоят друг другу «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 4:3.