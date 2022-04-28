Артем Дзюба: Финал Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Реал» - это было бы круто

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какой бы он хотел видеть финал Лиги чемпионов-2021/22.
«Давай, «Ливерпуль», дави! Красавцы! Давай, давай! Финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто», — сказал Дзюба на видео.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.
В составе победителей отличился форвард Садьо Мане (55-я минута), а также один мяч в свои ворота отправил защитник «Желтой субмарины» Первис Эступиньян (53-я).