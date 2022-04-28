Рио Фердинанд: Это лучший «Ливерпуль», который я когда-либо видел. Они задушили «Вильярреал»

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд остался под впечатлением от игры «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0).

«Ливерпуль» полностью задушил «Вильярреал». Это лучший «Ливерпуль», который я когда-либо видел, они безжалостны. То, как они прессингуют, — это энергия. Сидишь, смотришь матч и просто любуешься этим», — сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличился форвард Садьо Мане (55-я минута), а также один мяч в свои ворота отправил защитник «Желтой субмарины» Первис Эступиньян (53-я).

Ответный матч состоится 3 мая. Начало в 22:00 по московскому времени.