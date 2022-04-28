Тьяго Алькантара признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» - «Вильярреал»

Испанский полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара признан лучшим игроком первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Вильярреалом», сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», в составе которого отличился Садио Мане, а еще один мяч испанцы провели в свои ворота сами. Обо гола были забиты с интервалом в две минуты - с 53-й по 55-ю.

Добавим, что сам испанец результативными действиями не отметился.

Ответный матч пройдет 3 мая в Вильярреале. Начало в 22.00 по московскому времени.