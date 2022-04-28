Джордан Хендерсон: Исход противостояния еще не решен, в Вильярреале будет тяжело

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился эмоциями после победы над «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0). Хавбек отметил, что «мерсисайдцы» еще не обеспечили себе выход в финал турнира.

«Вильярреал» — очень организованная команда, и мы знали, что они усложняют игру. Мы все время шли вперед и верили, что в конце концов сломаем их. Мы сделали это, забив два отличных гола.

В случае с первым нам немного повезло. Соперник защищался низким блоком, и нам нужна была удача. Мы получили это, и это заставило толпу двигаться. Мы контрпрессовали большую часть игры, что очень эффективно портило их игру. Но исход противостояния еще не решен, в «Вильярреале» будет сложно», — цитирует Хендерсона одно из британских изданий.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», в составе которого отличился Садио Мане, а еще один мяч испанцы провели в свои ворота сами. Обо гола были забиты с интервалом в две минуты - с 53-й по 55-ю.

Ответный матч состоится 3 марта в Испании и начнется в 22:00 мск.