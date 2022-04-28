Майкл Оуэн: «Вильярреал» скорее жив, чем мертв

Бывший форвард «Ливерпуля» Майкл Оуэн считает, что у «Вильярреала» есть шанс спасти полуфинальное противостояние Лиги чемпионов Лиги чемпионов с мерсисайдцами в случае быстрого гола в ответной встрече.

«У «Вильяреала» проступает пульс - он скорее жив, чем мертв, не так ли? Он продолжит бороться, если быстро забьет в Испании. «Ливерпуль» буквально кишит в тебе - игроки «Вильяреала», должно быть, покидая поле, задавались вопросом, что же такое их поразило», - приводит слова Оуэна пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля», в составе которого отличился Садио Мане, а еще один мяч испанцы провели в свои ворота сами. Обо гола были забиты с интервалом в две минуты - с 53-й по 55-ю.

Ответный матч пройдет 3 мая в Вильярреале. Начало в 22.00 по московскому времени.