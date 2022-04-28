Дэвид Мойес: Для «Вест Хэма» выход в полуфинал Лиги Европы - фундаментальное событие

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта».

«Для «Вест Хэма» превосходно видеть другой футбол, другие команды. Выход в полуфинал еврокубка — фундаментальное событие для клуба. Надеюсь, мы продолжим продвижение в турнире. Это изумительная возможность для нас, равно как и для «Айнтрахта». Просто в этом противостоянии не будет», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, 28 апреля лондонцы примут «Айнтрахт» на своем поле. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.

В параллельном полуфинале встретятся «Лейпциг» под руководством Доменико Тедеско и шотландский «Рейнджерс».