«Досадный инцидент». Индзаги прокомментировал ошибку вратаря «Интера»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поддержал вратаря команды Андреа Раду, который в своем дебютном матче за основной состав допустил результативную ошибку.

«Он всегда хорошо выкладывается на тренировках, мы все очень верим в него. Эта ошибка — досадный инцидент, но такие вещи случаются. Это не было бы столь фатально, если бы счет на табло был 4:1, а не 1:1. Раду должен продолжать верить в то, что он отличный голкипер, у которого впереди светлое будущее», - приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, на 81-й минуте гостевого матча против «Болоньи» в рамках перенесенного 20-го тура Раду не смог обработать передачу партнёра, пропустив мяч под ногой, после чего хозяева забили победный гол.

«Интер» уступил со счетом 1:2 и упустил возможность возглавить турнирную таблицу.