Ван Дейк - противостоянии с «Вильярреалом»: В гостях нам будет нелегко

Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала».

«Ливерпуль» показал зрелую игру. «Вильярреал» - хорошая команда, в гостях нам будет нелегко. Мы проявили терпение против соперника, который компактно и надежно защищался, но мы нашли лазейки, единственным выходом было ждать», - приводит слова футболиста Sky Sports.

Напомним, «красные» дома одержали победу со счетом 2:0. Ответный матч пройдет 3 мая в Испании.

Победитель в финале сыграет с сильнейшим во второй паре - «Манчестер Сити» - «Реал» (Мадрид). Первый матч завершился со счет 4:3 в пользу англичан.