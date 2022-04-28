«Я был вне себя от злости». Бывший игрок ЦСКА - о санкциях в отношении России

Бывший защитник московского «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных соревнований.

«Когда я узнал об этом решении, я был вне себя от злости.

Когда смотришь такие матчи, как полуфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом», то понимаешь, к чему нужно стремиться. Там абсолютно другие скорости принятия решений, там люди умеют действовать нестандартно, там принципиально другое качество исполнения. Если нас лишить матчей с такими командами, нас это отбросит назад», - приводит слова ветерана News.ru.

Напомним, РФС подал апелляцию в CAS с требованием отменить введенные санкции, однако в ускоренном порядке рассмотрения иска судом было отказано. Дата слушаний пока не назначена.

Кроме того, у России забрали право на проведение крупных международных турниров. Так, финал Лиги чемпионов этого сезона, изначально запланированный в Санкт-Петербурге, пройдет в Париже.