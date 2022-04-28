Спортдиректор «Рубина» Яровинский не считает уехавших легионеров предателями

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский призвал болельщиков не считать покинувших команду легионеров предателями.

«Не нужно, пожалуйста, считать тех, кто уехал, предателями, а тех, кто остался, настоящими бойцами. У всех были разные причины и индивидуальные нюансы. Мне было бы грустно осознавать, что люди начали плохо думать про наших футболистов после их решения об отъезде. Как бы то ни было, они до сих пор остаются игроками «Рубина», - приводит слова функционера Metaratings.

Напомним, из иностранных футболистов в распоряжении главного тренера казанцев Леонида Слуцкого остались лишь Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор.

Остальные легионеры покинули команду после того, как ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать свои контракты с клубами РПЛ и уходить в бесплатную аренду в зарубежные команды сроком до 30 июня.

После 26 туров «Рубин» с 29 очками занимает 11-е место.