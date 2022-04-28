Артем Ребров: В дерби со «Спартаком» Акинфеев меня реально удивил

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, кто его впечатляет из нынешних голкиперов в российском футболе.

«На взрослом уровне из последнего: Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть», — цитируют Реброва «Известия».

Напомним, что «Спартак» пробился в полуфинал Кубка России. Красно-белые 11 мая сыграют с «Енисеем» в Красноярске. В другой части сетки «Динамо» поборется с «Аланией» за выход в финал турнира.