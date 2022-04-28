Клопп - о позиции Мане на левом фланге: Вам нравится, как он там играет? Мне тоже

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему поставил нападающего Садио Мане на левый фланг в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против испанского»Вильярреала».

«Очевидно, потому, что он играет там очень хорошо. Вам нравится, как он там играет? Тогда хорошо — мне тоже нравится. Он может играть слева, он может играть в центре, на обеих позициях. Он начал в «Ливерпуле» на правом фланге. На данный момент это хорошая альтернатива», - приводит слова немецкого специалиста клубный сайт мерсисайдцев.

Напомним, «Ливерпуль» одержал победу со счетом 2:0, а Мане стал автором второго мяча.