«Ну хоть весело будет». Уткин отреагировал на заведение Заремой Салиховой своего блога

Популярный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на заведение супругой владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Заремой Салиховой своего блога.
«Не поспоришь с Заремой Салиховой. Она снова открыла блог. И если у Заремы появилось свое средство массовой информации, пусть и небольшое, но свое - это верный признак того, что мы движемся в сторону треша и фарса. Ну хоть весело будет», - написал Уткин в своем телеграм-канале.
Напомним, Салихова неоднократно становилась автором ярких высказываний о «Спартаке» и российском футболе.
источник: Сайт Василия Уткина