Юрий Семин: С «Ливерпулем» сейчас никто не сравнится

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин заявил, что с «Ливерпулем» сейчас не может сравниться ни одна команда в мире.

«Чересчур большое внимание «Вильярреал» уделил оборонительным действиям, совершенно не получались контратаки. Не было борьбы за инициативу в центральной части поля. Была борьба только внутри своей штрафной площади. Они оттуда и не могли выбраться.

Не думаю, что «Вильярреал» в ответной игре переломит ход. «Ливерпуль», в каком он сейчас физическом состоянии, хорошем настроении, играют с большим удовольствием, с ним никто сейчас не справится», - сказал Семин «Чемпионату».

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличился форвард Садьо Мане (55-я минута), а также один мяч в свои ворота отправил защитник «Желтой субмарины» Первис Эступиньян (53-я).

Ответный матч состоится 3 мая. Начало в 22:00 по московскому времени.