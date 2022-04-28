Василий Уткин - о заявлении Федуна: «Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»

Известный комментатор и блогер Василий Уткин отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о том, что столичный клуб - его страсть, и он не собирается его продавать.

«Уже во вторник Федун заявил, что «Спартак» - его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст. Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»! Правда у нее было всего два человека, которые ее любили: один - купец Рогожин, другой - идиот», - сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, ранее Федун рассказал, что потерял значительную часть своего состояния против введения западными странами экономических санкций в отношении России. В то же время бизнесмен заявил, что не собирается продавать клуб и уезжать из России.