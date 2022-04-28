Канчельскис - о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи»: Такой шанс дается раз в жизни

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

«Такой шанс дается раз в жизни. Попробовать надо в любом случае. Все зависит от того, как он проявит себя в Италии. На мой взгляд, вполне может», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, накануне президент «Наполи» объявил о том, что Хвича стал футболистом итальянского клуба.

Ранее грузин покинул казанский «Рубин» и оказался в Италии транзитом через батумское «Динамо».