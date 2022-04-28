ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Канчельскис - о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи»: Такой шанс дается раз в жизни

Грузин стал футболистом итальянского топ-клуба
28 апреля 2022 11:43
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии в итальянский «Наполи».

«Такой шанс дается раз в жизни. Попробовать надо в любом случае. Все зависит от того, как он проявит себя в Италии. На мой взгляд, вполне может», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, накануне президент «Наполи» объявил о том, что Хвича стал футболистом итальянского клуба.

Ранее грузин покинул казанский «Рубин» и оказался в Италии транзитом через батумское «Динамо».

источник: Sport24.ru
Это интересно:
Дзюба вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
Встреча состоится 30 апреля.
28.04.2022 12:32
Футбол
автор: Александр Бойченко
Левандовски готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.
28.04.2022 12:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
«ПСЖ» намерен продать Неймара за 90 миллионов евро предстоящим летом
Бразилец выступает в парижском клубе с 2017 года.
28.04.2022 11:53
Футбол
автор: Александр Бойченко
Канчельскис - о переходе Хвичи Кварацхелии в «Наполи»: Такой шанс дается раз в жизни
Грузин стал футболистом итальянского топ-клуба
28.04.2022 11:43
Футбол
автор: Александр Шульгин
Василий Уткин - о заявлении Федуна: «Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не «Спартак»
Владелец красно-белых пообещал поддерживать клуб до последнего
28.04.2022 11:13
Футбол
автор: Александр Шульгин
Колосков - о проведении «финала четырех» в Лиге чемпионов: УЕФА плохих идей не предлагает
Главный еврокубковый турнир могут ждать реформы
28.04.2022 11:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
Юрий Семин: С «Ливерпулем» сейчас никто не сравнится
«Ливерпуль» обыграл «Вильярреал» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:0).
28.04.2022 11:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Ну хоть весело будет». Уткин отреагировал на заведение Заремой Салиховой своего блога
Супруга Леонида Федуна вновь взорвала информационное пространство
28.04.2022 10:38
Футбол
автор: Александр Шульгин
Клопп - о позиции Мане на левом фланге: Вам нравится, как он там играет? Мне тоже
Наставник «Ливерпуля» остался доволен игрой форварда
28.04.2022 10:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
Артем Ребров: В дерби со «Спартаком» Акинфеев меня реально удивил
Армейцы проиграли эту встречу со счетом 0:1.
28.04.2022 10:19
Футбол
автор: Александр Бойченко
Мама фигурного катания. Как Татьяна Тарасова стала величайшим тренером всех времен
Нашу портретную галерею, приуроченную к 30-летию российского спорта, продолжает легендарный тренер, чьи ученики выиграли огромную гору медалей во всех видах «фигурки».
Букмекеры не верят в «чудо от Тен Хага»! Шансы «МЮ» на чемпионство-2023 — минимальные за всю историю АПЛ
После объявления о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ» британские букмекеры обновили линию на результаты АПЛ-2022/23.
Из Эмери едва не сделали тренеришку. Как «Ливерпуль» за две минуты нокаутировал «Вильярреал»
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа по всем статьям переиграла обидчика «Баварии» (2:0).
Футбол, после которого Абрамович решил купить «Челси»… 19 лет назад «Реал» уже проигрывал в Манчестере со счетом 3:4
Фантастика, которую мы увидели 26 апреля 2022 года на «Этихаде» в матче «Ман Сити» - «Реал», воскресила в памяти легендарную игру 23 апреля 2003 года. Дело тоже было в плей-офф Лиги чемпионов. Тоже в Манчестере. И «Реал» тоже проиграл 3:4.
«Если и отпускать кого-то в НХЛ — только для борьбы за Кубок Стэнли». Роман Ротенберг — о ситуации в СКА
Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА Роман Ротенберг на церемонии, посвященной 70-летию Владислава Третьяка, прокомментировал последние сообщения о клубе из Санкт-Петербурга.
«Чувствую себя молодым!» Владислав Третьяк — о ФХР, юбилее, политике и будущем нашего хоккея
Президент Федерации хоккея России и лучший хоккеист XX века Владислав Третьяк после открытия выставки его имени в Музее хоккея ответил на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по случаю своего 70-летия.
Лизун, крыса, истеричка. Почему Брэд Маршан бесит всех, а не только нашего Панарина
«Плеймекер» вспоминает главные выходки форварда «Бостон Брюинз» Брэда Маршана, с которым наверняка не раз придется столкнуться российским звездам НХЛ в стартующем скоро плей-офф.
30 матчей в день, партии до 11 очков, ставить можно даже на число касаний! Что такое «Золотая лига» по пляжному волейболу
В этом году бурно развивается новый спортивный проект - серия турниров по пляжному волейболу. Соревнования привлекают огромный интерес не только поклонников зрелищной олимпийской дисциплины, но и любителей заключать пари, благо БК "Лига Ставок" предлагает линии на каждую игру даже в режиме лайв. Представитель "Золотой лиги" Вячеслав Широков подробно рассказал "Плеймейкеру" о проекте.
Капризов поднял клубный рекорд до 105 очков, Кучеров помог выбить сотню Стэмкосу. Русские в НХЛ (видео)
На финише регулярного чемпионата НХЛ российские звезды очередной раз порадовали своих поклонников яркой и результативной игрой, и лишь Артемий Панарин досрочно покинул лед из-за повреждения.
Ты мне, я тебе. Как «Сити» забил четыре гола «Реалу», а Бензема — уже 14 в этой Лиге чемпионов
В невероятном первом матче 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» победил королевский клуб (4:3), растранжирив массу моментов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика