«ПСЖ» намерен продать Неймара за 90 миллионов евро предстоящим летом

Руководство «Пари-Сен-Жермен» рассматривает вариант продажи бразильского форварда Неймара за 90 миллионов евро в предстоящее летнее трансферное окно.

Об этом сообщает AS.

По словам источника, 30-летний Неймар уже находится в трансферном списке. Менеджмент хочет перестроить команду, но дешевле 90 миллионов бразильца не продадут. Отметим, что нападающий был куплен за 222 миллиона евро в 2017 году.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.