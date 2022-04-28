Левандовски готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в каталонскую «Барселону».

В «Баварии» 33-летний нападающий зарабатывает 12,5 млн евро в год. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что 33-летний нападающий попал в сферу интересу «ПСЖ» и «Барселоны». Более того, в Испании писали, что он уже согласовал личный контракт с каталонским грандом.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски отыграл во всех турнирах 43 матча, забил 48 голов и отдал шесть голевых передач.