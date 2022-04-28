Дзюба вернулся в общую группу «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вернулся в общую группу сине-бело-голубых перед матчем 27-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Информирует «Чемпионат».

Напомним, что Артем Дзюба пропустил матч последнего тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром». Игра завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

В нынешнем сезоне Дзюба провел 24 матча за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач.

Перед игрой 27-го тура «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 58 очками, в активе «Локомотива» пятая строчка и 41 балл.