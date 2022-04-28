Терюшков объяснил, почему «Химки» не будут подписывать Кокорина или Дзюбу

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков объяснил, почему в клубе не рассчитывают на нападающих Александра Кокорина (»Фиорентина») и Артема Дзюбу (»Зенит»).

«Кокорин в «Химках» летом? Думаю, этого не будет, исключено. Юран умеет работать с молодежью, раскрывать ее. Будем смотреть на потенциал ребят из олимпийского училища и из «Химок-2».

Дзюба в «Химках»? Мы не тратим большое количество денег, у нас есть эффективный бюджет. Мы показываем эффективную игру при небольших вложениях. Мы бы не хотели, чтобы кто-то выделялся в зарплатной ведомости», - заявил функционер «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Дзюба провел 24 матча за «Зенит», в которых забил 11 голов и отдал семь голевых передач. На счету Кокорина шесть проведенных матчей в итальянской серии А.