Александр Мостовой: Я был удивлен «Вильярреалом». Они проигрывают 0:2 и не бегут и вперед

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал прошедший полуфинальный матч Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля» и «Вильярреала» (2:0).

«Мы перед игрой говорили, что просто «Ливерпулю» не будет. Это доказал первый тайм: пространства не было, зоны закрыты, «Вильярреал» всей командой оборонялся и продержался. Но то, что произошло во втором тайме за какие-то пять минут… Быстро пропустили два мяча — это ужасно.

Я был удивлен «Вильярреалом»: они проигрывают 0:2 и не бегут вперед. Они продолжали сидеть даже после замен: один человек побежал вперёд, а трое стоят — это как? Что вы делаете? Их возили без мяча», — сказал Мостовой «Чемпионату».

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее испанского «Вильярреала». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличился форвард Садьо Мане (55-я минута), а также один мяч в свои ворота отправил защитник «Желтой субмарины» Первис Эступиньян (53-я).

Ответный матч состоится 3 мая. Начало в 22:00 по московскому времени.