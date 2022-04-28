Скончался известный футбольный агент Мино Райола

Известный футбольный агент Мино Райола скончался в возрасте 54 лет.
Об этом информирует Metro.
Райола представлял интересы более 20 известных в Европе футболистов, среди которых были такие звезды, как вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Хааланд, шведский нападающий Милан Златан Ибрагимович, защитник голландского «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты. В прошлом году состояние Райолы оценивалось примерно в 73,5 млн евро.