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Рамос рассказал, кто помог ему адаптироваться в «ПСЖ»

Защитник перешел в парижский клуб в прошлом году.
28 апреля 2022 15:35
автор: Александр Бойченко

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос рассказал об адаптации в новом клубе после перехода из мадридского «Реала», где он провел подавляющую часть своей карьеры.

«Что касается команды, я быстро адаптировался, потому что ранее я общался с некоторыми игроками, такими как Кейлор Навас. У нас были прекрасные отношения с ним в «Реале», и встреча с ним здесь сделала все намного проще. Иногда вам нужна смена обстановки, чтобы оценить предыдущий этап жизни. После этого у тебя появляется более широкий взгляд на жизнь», — приводит слова Рамоса Goal.

В нынешнем сезоне 36-летний испанец провел 9 матчей за клуб в Лиге 1 и отметился двумя забитыми мячами. В начале сезоне из-за рецидивов старых травм он не смог дебютировать в Лиге чемпионов за новый клуб.

источник: Goal.com
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