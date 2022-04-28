Маурисио Почеттино: На сегодняшний день я вместе с Мбаппе 100 процентов остаюсь в клубе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что на сегодняшний день он останется в клубе при любых обстоятельствах вместе с форвардом Килианом Мбаппе.

«На сегодняшний день я стопроцентно остаюсь - и Килиан Мбаппе тоже», - цитирует Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Контракт Маурисио Почеттино с парижанами действует до лета 2023 года. Срок действия контракта Мбаппе истекает грядущим летом.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». В нынешнем сезоне он принял участие в 42 матчах, забил 33 гола и отдал 22 результативных передачи. Вместе с командой футболист стал трехкратным чемпионом Франции.