Помощник Райолы опроверг информацию о смерти агента

Хосе Фортес Родригес, помощник известного голландского футбольного агента Мино Райолы, опроверг информацию о его смерти.
«Он в плохом состоянии, но не умер», – приводит слова Родригеса NOS.
Ранее издание Metro сообщило, что нидерландский специалист скончался.
Райола представляет интересы более 20 известных в Европе футболистов, среди которых такие звезды, как вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Хааланд, шведский нападающий Милан Златан Ибрагимович, защитник голландского «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.
источник: NOS.nl