Защитник «Зенита» Ловрен намерен судиться с газетой, оскорбившей его за выступление в России

Защитник «Зенита» Деян Ловран сообщил, что намерен судиться с хорватским изданием Jutranji List, оскорбившим футболиста за то, что тот остался в российском клубе.

«Я всегда буду за свободу слова, особенно когда дело касается наших свобод, которых в последнее время нет. Доходит до того, что если вы публично высказываете свое мнение, и оно не совпадает с мнением медиа-порталов, издательств и журналистов, вы подвергаетесь публичному осуждению.

Я не позволю такого издевательства над собой! Я предприму все юридические и судебные действия, чтобы положить этому конец! Оскорбление и унижение — это не свобода слова», - приводит Sport24.ru сообщение Ловрена в социальных сетях.

Добавим, что хорват стал футболистом «Зенита» в августе 2020 года. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает в конце следующего сезона.

В текущем чемпионате России Ловрен провел 14 матчей, не отличившись в них результативными действиями. В нынешнем году 32-летний защитник не выступал в официальных матчах, причиной его отсутствия называют травму лодыжки.