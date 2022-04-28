«С надеждой смотрим на возвращение домой». В «Алании» рассказали, когда закончится ремонт стадиона

Руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев рассказал о сроках окончания реконструкции республиканского стадиона «Спартак» во Владикавказе.



- Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба — стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой, - передает слова Дзиваева «СЭ».

Напомним, «Алания» вышла в полуфинал Кубка России, где сыграет с московским «Динамо» 10 мая. В турнирной таблице ФНЛ владикавказцы занимают шестое место с 56 очками.