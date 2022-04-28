«Талант Неймара неоспорим». Почеттино - об игре бразильского нападающего

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высоко оценил способности бразильского форварда команды Неймара.

«Талант Неймара неоспорим. «Пари Сен-Жермен» купил его, потому что он один из лучших игроков в мире. В этом сезоне у него была серьезная травма, кроме того, этот сезон начался после Кубка Америки. Поэтому было сложно добиться необходимой стабильности. У Неймара были и взлеты, и падения, как у всей команды. Я говорил об этом с Лионелем Месси», - цитирует Почеттино официальный сайт «ПСЖ».

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.