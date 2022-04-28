Пустовойтова не намерена доказывать, что достойна судить в РПЛ

Российский судья Анастасия Пустовойтова выступила с речью для тех, кто выступает против работы женщин-арбитров в матчах РПЛ.

«Я устала кому-то что-то доказывать, и это ни к чему хорошему не приведёт. Я честно делаю свою работу, я люблю это дело, и никто у меня не отобьёт желание судить. Всем друзьям или врагам назло я буду судить! Поэтому только вперёд! Заканчивать не собираюсь, буду это делать», - приводит RT слова девушки, сказанные в эфире передачи «Есть тема!».

Добавим, что в 24-м туре РПЛ Пустовойтова была главной на VAR в матче «Уфа» – «Сочи». Ранее она работала в финальной встрече Олимпийских игр и полуфинале женской Лиги чемпионов. Кроме того, Пустовойтова стала первой женщиной-арбитром, отработавшей игру ФНЛ.