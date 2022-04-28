«Аланию» оштрафовали за действия игроков, тренеров и зрителей в матче с «Зенитом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил о наказании, которое было выписано «Алании» после завершения домашнего матча с «Зенитом».
Напомним, что команда Спартака Гогниева обыграла по пенальти лидера РПЛ и вышла в полуфинал Кубка России.
«Болельщики «Алании» бросали бутылки в техническую зону «Зенита» — штраф 20 тыс. рублей. За неправомерные действия зрителей «Алания» оштрафована на 25 тыс. рублей. Пять игроков «Алании» и тренер получили предупреждения — штраф 50 тыс. рублей», - приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
Напомним, что соперником «Алании» в полуфинале Кубка России по итогам жеребьевки стало столичное «Динамо». Встреча пройдет 10 мая в Москве.
источник: Чемпионат.com