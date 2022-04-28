«Аланию» оштрафовали за действия игроков, тренеров и зрителей в матче с «Зенитом»

Букмекеры не верят в «чудо от Тен Хага»! Шансы «МЮ» на чемпионство-2023 — минимальные за всю историю АПЛ

После объявления о предстоящем назначении Эрика тен Хага главным тренером «МЮ» британские букмекеры обновили линию на результаты АПЛ-2022/23.