Жоржиньо хочет покинуть «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо решил сменить команду в летнее межсезонье. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По его данным, хавбек встретился с главным тренером команды Томасом Тухелем и заявил специалисту, что хочет вернуться в Серию А. Отмечается, что на игрока претендует туринский «Ювентус».

Напомним, до переезда в Лондон 30-летний Жоржиньо играл за «Наполи». В нынешнем сезоне АПЛ он провел 25 матчей, забил шесть голов и отдал два голевых паса.

Его контракт с английским грандом действует до 30 июня 2023 года, а трансферный ценник составляет 45 млн евро.