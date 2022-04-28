Судья Матюнин собирается подать жалобу на Хачатурянца

Судья Алексей Матюнин сообщил, что собирается подать жалобу на президента российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.
«Думаю, 2 или 3 мая», - приводит слова Матюнина «РБ-Спорт».
По данным источника, судья считает, что Хачатурянц, критикуя его работу в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), оказал давление на Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), которая решила, что арбитр ошибочно назначил пенальти и засчитал еще один гол в пользу самарской команды.
источник: «РБ-Спорт»