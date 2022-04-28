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«МЮ» и «Челси» огласили стартовые составы на матч АПЛ

Криштиану Роналду выйдет с первых минут.
28 апреля 2022 20:57
автор: Артур Гичунцев

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 37-го тура Премьер-лиги.

«МЮ»: Де Хеа, Далот, Линделеф, Варан, Теллес, Мактоминей, Матич, Фернандеш, Эланга, Рэшфорд, Роналду.

«Челси»: Менди, Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Тьяго Силва, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Маунт, Вернер, Хаверц.

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 21.45 по Москве.

В данный момент «красные дьяволы» идут на шестой позиции, добыв 54 очка. У «синих» – 65 очков и третье место.

источник: «Советский спорт»
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