Клопп высказался после продления контракта с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после подписания нового контракта.

«Восторг, смирение, благословение – вот что я сейчас чувствую. В этом клубе очень много любви. Я знал это до того, как приехал сюда, я узнал это еще лучше после того, как приехал, и теперь я знаю это больше, чем когда-либо прежде», – сказал Клопп пресс-службе «красных».

Напомним, 54-летний наставник возглавил команду в 2015 году. Под его руководством клуб стал чемпионом АПЛ, а также победителем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА и Кубок английской лиги.