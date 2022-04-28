Николай Наумов - о Ральфе Рангнике: Просто имя работает на человека

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник может возглавить сборную Австрии.

«Тот случай, когда просто имя работает на человека. Сначала Рангник работал на имя, а теперь имя на него. Такое часто происходит. А что ему, отказаться что ли? Наверное, предложили хороший контракт, верит в свои силы. Но кажется, что из этой затеи ничего не получится», - приводит слова Наумова «Чемпионат»,

Напомним, до своего прихода в английский клуб немецкий специалист работал директором по спорту и развитию железнодорожников.